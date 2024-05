Acerbi out per pubalgia | sarà operato addio Europei Spalletti chiama lo juventino Gatti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Fuori, dentro. È questa la prima, inaspettata scelta che ha dovuto fare il commissario tecnico della nazionale azzurra Lucianoin vista degliche inizieranno a giugno. A meno di 24 ore dal raduno a Coverciano che darà il via ufficiale alla mission azzurra in terra di Germania, il tecnico deve fare a meno del difensore dell’Inter, uno dei reduci del trionfo continentale di tre anni fa con il tecnico Roberto Mancini.è indisponibile per i postumi dellache lo tormenta da diverse settimane e non farà parte del gruppo azzurro atteso per la giornata di venerdì. Il ct, come ha comunicato la Figc in una nota, ha già preallertato il difensore della Juventus Federico, che si è reso disponibile e si metterà subito al lavoro nella propria sede.