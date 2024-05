Acerbi out dagli Europei bordata pesantissima del giornalista | c’entra il caso Juan Jesus – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024)sarà fuoriper un problema fisico: il difensore è stato protagonista delnello scorso Inter – Napoli. Si avvicina il Campionato Europeo per l’Italia dell’ex Napoli Luciano Spalletti, alla prima grande manifestazione da quando è alla guida della Nazionale Italiana. Il Commissario Tecnico ha stilato nei giorni scorso i 30 pre – convocati, destando anche diverse polemiche: per quanto concerne il Napoli, spicca l’assenza di Matteo Politano, uno dei pochi che è riuscito addirittura a migliorarsi rispetto all’annata precedente, in una stagione che per i partenopei è stato un vero e proprio disastro. Chi non farà parte, ma non per scelta tecnica, della spedizione che partirà per la Germania è Francesco: quest’oggi è arrivato il comunicato che annuncia il forfait del difensore dell’Inter.