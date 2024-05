Acerbi niente Europei con l’Italia | il motivo! Preallertato un sostituto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024)raduno conper. Il difensore dell’Inter non farà parte del gruppo a disposizione di Spalletti che si ritroverà domani a Coverciano e salterà quindi anche gli. ASSENZA ALL’ULTIMO – A causa dei postumi di un groin pain (pubalgia), che lo hanno già frenato nell’ultimo mese di stagione con l’Inter, Francesconon farà parte della Nazionale che domani si radunerà al Centro Tecnico Federale in vista di UEFA EURO 2024. Il CT azzurro Luciano Spalletti ha giàil difensore della Juventus Federico Gatti, che si è reso disponibile e si metterà subito al lavoro nella propria sede. Al momento, dunque, sono 29 i calciatori che domani entro le ore 12 raggiungeranno il ritiro a Coverciano., a questo punto, sarà assente anche per gli