Acerbi costretto a fermarsi | salta gli Europei al suo posto lo juventino Gatti

(Di giovedì 30 maggio 2024) Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Francescoper gli. Il difensore dell’Inter, bloccato dai postumi della pubalgia, non sarà al raduno di Coverciano previsto per domani. Al suo, il commissario tecnico ha preallertato Federicodella Juventus, pronto a mettersi subito al lavoro. Nonostante lo scandalo scommesse che lo ha coinvolto, Nicolò Fagioli è stato invece convocato da Spalletti, una scelta che ha suscitato diverse polemiche. I convocati di Spalletti Spalletti ha convocato 29 giocatori, con Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca che si uniranno al gruppo la prossima settimana, essendo impegnati con l’Atalanta nel recupero di campionato contro la Fiorentina il 2 giugno. Il 6 giugno sarà ufficializzata la lista definitiva per l’Europeo.