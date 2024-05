Acerbi appuntamento già definito con l’Inter dopo l’operazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) La stagione diè già finita e questo riguarda anche gli Europei, visto che connon ha più nulla da giocare.per la pubalgia ne rimanda il rientro: Paventi, su Sky Sport 24, dà le tempistiche. NIENTE DA FARE – Francescoquesto pomeriggio ha dovuto rinunciare alla convocazione per il raduno dell’Italia. Un’assenza che gli impedirà di giocare anche gli Europei in Germania, dove senza il problema dato dalla pubalgia sarebbe sicuramente stato convocato. Il difensore deldovrà sottoporsi a un’operazione, per cercare di risolvere la questione. Niente Europei per: ecco quandolo ritrova LA SITUAZIONE – Andrea Paventi, in collegamento da sotto la sede del, aggiorna su: «È un problema che lui già aveva.