Acea | Manutenzioni Mun VI possibili mancanze d’acqua

(Di giovedì 30 maggio 2024)Ato 2 comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, dalle ore 22 di venerdì 31 maggio alle ore 15 di sabato 1° giugno, si potranno verificare abbassamenti di pressione e/oai piani più alti degli edifici ricadenti nelle zone sotto riportate del Municipio VI di Roma Capitale: Tor Bella Monaca, Torre Angela, Torrenova, Giardinetti, Torre Maura, Torre Spaccata. Potranno essere interessate anche zone limitrofe alle citate. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità, si legge in una nota, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo dei lavori per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.