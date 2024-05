Fonte : sbircialanotizia di 30 mag 2024

“Io non ho vilipeso nessuno, ho accompagnato esponenti di un movimento politico a fare un atto di provocazione davanti al Quirinale. Lo ha detto il generale di brigata in congedo dall’Arma dei carabinieri, Antonio Pappalardo, sentito in tribunale a Roma nel processo che lo vede imputato per vilipendio.

Accusato di vilipendio a Mattarella il Generale Pappalardo | Fu provocazione