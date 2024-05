Abusi sessuali su due giovanissimi prete sospeso per 5 anni La decisione del Vaticano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Pisa, 30 maggio 2024 – Condannato. Il processo canonico avviato duefa dalla diocesi di Pisa a carico dell’ex parroco di Santo Stefano in extramoenia, a Porta a Lucca, e, negli ultimi, della parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, nel quartiere Don Bosco-Pratale, don Luigi Gabbriellini, accusato dicommessi su dueparrocchiani una ventina diprima quando erano ancora bambini di 10, si è definitivamente concluso con una sentenza di condanna a cinquedi sospensione dall’esercizio pubblico del ministero sacerdotale. Il provvedimento, comunicato recentemente nel bollettino diocesano dell’Arcidiocesi di Pisa, "è stato riconosciuto definitivo dal Dicastero per la Dottrina della Fede". Da oltre un anno il sacerdote ha lasciato la città, trasferendosi presso una struttura religiosa a Roma, la cosiddetta "clinica per preti", l’oasi di Elim del Santuario del Divino Amore: un istituto nato proprio per il sostegno psicologico del clero, un luogo dove "curarsi" e dove ritrovare la propria vocazione, dopo avere sbagliato e, soprattutto come nel caso del sacerdote pisano dopo non avere negato le responsabilità a lui attribuite fu l’arcivescovo pisano, GiovPaolo Benotto, raccolta la denuncia dei due fratelli, ad avviare nel 2022 il processo canonico, conclusosi in fretta, su scala territoriale, anche per le sostanziali ammissioni fatte proprio dall’ex parroco.