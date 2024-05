Abusava di minori invitandoli a casa | condannato a sei anni e mezzo Don Tempesta l’ex prete di Busto Garolfo Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Invitava ai bambini che frequentavano l’oratorio e poi, con la scusa di “giocare alla playstation insieme“, secondo l’accusasessualmente di loro. Don Emanuele, 32, ex parroco vicario di) è statoa seie sei mesi per abusi sessuali su. La condanna di mercoledì scorso è stata decisa dal tribunale diArsizio (Varese) e chiude una vicenda durata tre. L’arresto risale al 15 luglio 2021. Il, allora 29enne, era stato accusato di violenze sucommesse nel periodo di febbraio 2020-maggio 2021: in particolare l’accusa gli ha contestato abusi sessuali su almeno sette bambini di età compresa tra i 7 e gli 11. Accuse cheaveva negato: “Infamanti, sono scioccato e provato da quello che sta accadendo”, aveva dichiarato nell’interrogatorio di garanzia del 19 luglio 2021.