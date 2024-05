Fonte : fanpage di 30 mag 2024

. Una lettrice di Fanpage. it ha condiviso la propria esperienza per rispondere alle tante critiche che spesso piovono sui matrimoni child-free: "Non è disaffezione per i bambini, ma il semplice desiderio di vivere al meglio un giorno così importante".

“Abbiamo fatto un matrimonio senza bambini | sarebbero stati protagonisti volevamo una festa sobria”