A Roma un albero di melograno contro i tumori pediatrici Viti Fiagop | Vorremmo piantarne uno in ogni municipio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Da oggi ac’è undiin più. Non è una semplice pianta da frutto. È, invece, un vero e proprio simbolo di speranza: quella dei bambini che lottanogiorno per sconfiggere il cancro. L’, infatti, è stato piantato nel giardino dell’asilo nido comunale ‘Lo Scarabocchio’, in via dei Lampugnani, 35, nel cuore delXII, in occasione della Giornata mondialeinfantili. L’iniziativa nasce grazie all’impegno della Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica Ets (). “Si tratta – ha spiegato il presidente, Paolo– della seconda volta che piantiamo undinei municipi di. Abbiamo iniziato nel decimo e oggi siamo in questo asilo nido delXII, dove siamo stati accolti molto bene.