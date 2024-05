A Quiet Place | Giorno 1 l’invasione nella nuova featurette

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 30 maggio 2024) Paramount Pictures ha condiviso in rete una specialededicata ad A1, il prequel della saga sci-fi ideata da John Krasinski. Il video offre una serie di sequenze inedite, ma anche le dichiarazioni dei protagonisti del cast in merito alle ambientazioni che differiscono “1” dagli altri due film della saga A. Lo studios distribuirà il film in Italia a partire dal 27 giugno attraverso il marchio Eagle Pictures. A1, il nuovo trailer qui. Il film è stato diretto da Michael Sarnoski. La prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Jeff Nichols, il quale si è ispirato ad un’idea originale di John Krasinski. I filmmaker Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller saranno produttori attraverso la casa di produzione Platinum Dunes assieme a Krasinski e alla sua collega della Sunday Night, Allyson Seeger, che sarà produttrice esecutiva.