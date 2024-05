Fonte : movieplayer di 30 mag 2024

Nel cast del film, oltre alla …. Il prequel è ambientato nello stesso universo dei primi due capitoli, e mostra come una grande città affronta il pericolo e la minaccia di mostri giganti che sfruttano il suono per poter individuare e cacciare gli esseri umani come se fossero delle prede.

A Quiet Place - Giorno 1 annunciata la classificazione dello spinoff con Lupita Nyong' o