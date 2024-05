A Pomigliano sabato la festa di tutta l’Azione Cattolica della Diocesi Attese 1500 persone

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 30 maggio 2024)D’ARCO –1° giugno 2024, la città did’Arco si prepara ad accogliere launitaria deldi Nola, in programma dalle 16:00, presso il Parco pubblico Giovanni Paolo II, dedicata al tema «All inclusive. L’Ac per tutte le, perla persona», scelto ripensando alle parole che papa Francesco ha rivolto ai giovani a Lisbona, durante l’ultima Giornata mondialeGioventù: «Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti!». «Noi crediamo davvero che abbiamo il compito di provare a fare rete, mettere insieme le, dare modo al bene di diffondersi. Questaè una grande occasione perché chi conosce l’Ac abbia confermasua bellezza, chi non la conosce possa scoprirla.