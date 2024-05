A Gaza entrano sempre meno aiuti umanitari e così dilaga la carestia appello dell’Onu a Netanyahu per riaprire il valico di Rafah

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nella Striscia di, ormai da otto mesi, non si muore solo per le bombe. Le Nazioni Unite, che hanno lanciato l’allarme, fanno sapere che la quantità diin entrata nell’enclave è diminuita di due terzi da quando Israele ha iniziato l’operazione militare nella regione meridionale di, questo mese. “La quantità di cibo e di altriche, già insufficiente a soddisfare le crescenti necessità, si è ulteriormente ridotta dal 7 maggio”, ha dichiarato l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari(Ocha). Una media giornaliera di 58 camion diha raggiuntodal 7 maggio a martedì, rispetto a una media giornaliera di 176 camion didal 1 aprile al 6 maggio, ha dichiarato l’Ocha, con un calo del 67 per cento.