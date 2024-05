28 Maggio 2024 – Scholz apre a utilizzo armi occidentali da parte di Kiev nel territorio russo

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’Ucraina ha “tutte le opportunità, secondo il diritto internazionale, per difendersi come sta facendo utilizzando ledi Germania, Francia e Stati Uniti“. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf. La Casa Bianca respinge al mittente la richiesta didi porre fine alle restrizioni sull’difornite dagli Stati Uniti per colpire ilsecondo il portavoce John Kirby. L’Unione Europea nonciperà con una propria missione di osservatori alle elezioni presidenziali che si terranno a fine luglio in Venezuela. E’ stato infatti ritirato l’invito a seguito delle sanzioni di Bruxelles. Il governo argentino ha annunciato una ristrutturazione globale dei sussidi energetici. In Georgia, la presidente Salome Zurabishvili ha proposto di indire un referendum sul futuro europeo della nazione caucasica.