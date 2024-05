20enne stuprata su una barella al pronto soccorso | il tragico epilogo Tragedia nella tragedia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una giovane di vent’anni si è tolta la vita lanciandosi da una finestra del quarto piano dell’ospedale di Vizzolo Predabissi (Lodi), subito dopo aver denunciato una violenza sessuale subita all’interno deldello stesso ospedale. Il procuratore di Lodi, Maurizio Romanelli, ha reso nota la tragica vicenda. La giovane aveva segnalato l’abusonotte tra il 27 e il 28 maggio e si è suicidata la sera del 28, intorno alle 20.30.Leggi anche: Corte Palasio, il sindaco Claudio Manara trovato senza vita in municipio L’autopsia è stata già disposta, mentre le indagini sono state affidate ai carabinieri di San Donato Milanese e Melegnano. Per l’aggressione sessuale, un magazziniere di 28 anni, italiano e senza precedenti penali, residente nel Lodigiano, è stato fermato e portato in carcere dai carabinieri nelle scorse ore.