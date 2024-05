2 giugno | gratis museisiti archeologia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 30 maggio 2024) 11.00 Annunciando l'apertura gratutita, il 2, di musei e parchi archeologici statali, il ministro della Cultura Sangiuliano spiega: "Si tratta di una scelta attraverso la quale vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale, mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia". L'iniziativa vale in "giornate dall'alto valore simbolico come il 25/04, il 2/6 e il 4/11. Prima non era così. Il 2celebriamo i valori condivisi, oltre le diverse legittime posizioni".