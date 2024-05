2 coppie che si sono innamorate davvero sul set di Bridgerton

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 30 maggio 2024) La serie TV, firmata dalla celebre produttrice Shonda Rhimes, ha conquistato il pubblico mondiale sin dal suo debutto. Ambientata nell’affascinante epoca della Reggenza inglese, la serie mescola sapientemente romanticismo, dramma e una buona dose di modernità, ridefinendo il genere del period drama. Dal 16 maggio, giorno in cuistati rilasciati i primi quattro episodi della terza stagione,non ha mai lasciato la top ten dei programmi più visti su Netflix. Gli spettatorigià impazienti per l’uscita della seconda parte, prevista per il 13 giugno. Tuttavia, pochia conoscenza del fatto che dietro le quinte dello show sisviluppati veri amori tra i membri del cast. Qui di seguito ecco le duenate grazie alla celebre serie TV.