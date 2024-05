10 giardini nascosti a Milano dove mangiare o fare un aperitivo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 30 maggio 2024) Idei ristoranti di, che si trovino nei cortili di palazzi storici, nelle tipiche corti della Vecchianelle retrovie dei locali, sono disseminati in ogni angolo della città. Dai Navigli alla periferia Sud, ecco una lista di 10 locali con spazi verdi e fioritia pranzo e cena,un brunch o bere un drink. Surfer’s Garden Piante, fiori, roseti e tavole da surf: apparentemente senza connessione, questi elementi trovano armonia al Surfer’s Garden, il locale per “surfisti in erba eeri sulla cresta dell’onda” come spiega simpaticamente lo staff nella bio di Instagram. Surfer’s Garden è un cocktail barsi puòla tipica rosticceria milanese come lasagne, frittini, polpette al sugo e altro;un brunch la domenica dalle 12 alle 16 a base di croque madame, bagel, pavlova e brownie e bere ottimi cocktail.