Zodiac | la vera storia dietro il film di David Fincher

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ithriller dove alla fine l’assassino viene catturato e condannato per i suoi crimini sono belli e rincuoranti, ma sfortunatamente nella realtà non sempre le cose vanno così. Molto spesso il killer rimane anonimo, e le sue vittime private di giustizia. Un caso esemplare di questo tipo è il, diretto nel 2007 da. Affermatosi come uno dei più importanti registi della sua generazione, questi si è in particolare distinto come maestro del thriller, realizzandoiconici come Seven, Gone Girl, il recente The Killer e la serie Mindhunter. Con ilqui approfondito ha però saputo raggiungere nuovi livelli di tale genere, raccontando unaestremamente adatta alle sue corde e alla sua poetica. La sceneggiatura del, firmata da James Vanderbilt, è tratta dai libri che il vignettista e scrittore Robert Graysmith ha dedicato alla figura del Killer delloo.