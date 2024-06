Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Kiev ha un disperato bisogno di uomini da mal, ma glialtrettanto disperatamente cercano di sottrarsi all’obbligo.canalimainstream come la NBC e la CNN certificano questo stato di cose, con reportage sul posto e interviste a ufficiali e cittadini comuni. E fra glisi sta diffondendo l’idea che sia opportuno posare le armi e sedersi al tavolo delle trattative. Arruolamenti in calo anche fra gli stranieri Il reclutamento di mercenari è bene accetto dai comandi, dal momento che mancano i cittadini checombattere. Tuttavia, quello dei miliziani stranieri costituisce un tema piuttosto scottante per il governo di Kiev e per gli alleati euroatlantici. Così, nessuno tiene il conto preciso degli arruolati, dei tornati, dei feriti e degli uccisi.