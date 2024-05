Fonte : strumentipolitici di 29 mag 2024

La norma sta esacerbando ulteriormente gli animi degli ucraini. Per adesso non si sa quanti ucraini saranno effettivamente chiamati a servire. Le autorità ucraine infatti non li trattano bene: li assegnano ai compiti più rischiosi e per non farli andar via trattengono loro la paga e reprimono chi si lamenta.

Zelensky insiste con la mobilitazione ma gli ucraini non vogliono andare al fronte | lo ammettono persino i media americani