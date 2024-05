Young Sherlock | Prime Video annuncia la serie prodotta e diretta da Guy Ritchie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024)ha ordinato lache vedrà Guy(The Ministry of Ungentlemanly Warfare, The Covenant, The Gentlemen) in qualità di regista ed executive producer. Hero Fiennes Tiffin (The Ministry of Ungentlemanly Warfare, The Woman King) interpreterà il giovane. Laè scritta dallo showrunner Matthew Parkhill (Deep State, Rogue), che ne è anche executive producer insieme a Simon Kelton (Eddie the Eagle – Il coraggio della follia), Ivan Atkinson (The Gentlemen), Simon Maxwell (The Woman in the Wall, Deep State), Dhana Gilbert (La fantastica signora Maisel), Colin Wilson (The Mandalorian), Marc Resteghini e al co-executive producer Harriet Creelman. Laè ispirata alla saga di romanzi acclamati dalla criticaHolmes, di Andy Lane.