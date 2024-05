Yohji Yamamoto in mostra a Milano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Stilista eclettico e ribelle per sua stessa ammissione,continua a stupire con le sue creazioni capaci di unire moda e arte in un continuum che non risulta mai scontato o banale. «Lo stile è l’arte di mischiare, di mettere valore e di governare esteticamente ciò che uno ama», aveva raccontato in un’intervista. «Quando qualcuno mi dice: ", desidero portare i tuoi vestiti", gli rispondo: "Attento, non fidarti. Non è così semplice”». Fino al 31 luglio 2024, la Galleria di 10·Corso·Como gli dedica una, intitolata. Letter to the future che, attraverso 25 abiti ripercorre la visione estetica di, regalando al visitatore una lettera al futuro che altro non è che una dichiarazione immaginifica che fende lo spazio in una parade concepita come un’unica installazione.