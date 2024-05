Fonte : bubinoblog di 29 mag 2024

I cambi serviranno a rilanciare lo storico show musicale? L'articolo X FACTOR 2024: GIORGIA ALLA CONDUZIONE E GIURIA RINFRESCATA PER IL TALENT DI SKY proviene da BUBINO. . Lo annuncia una nota di Sky dove si precisa che le audizioni per X Factor partono il 6 e 7 giugno a Milano. Novità in giuria con il ritorno di Manuel Agnelli e l’arrivo di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi.

X FACTOR 2024 | GIORGIA ALLA CONDUZIONE E GIURIA RINFRESCATA PER IL TALENT DI SKY