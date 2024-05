WWE TNA | Primi assaggi di Forbidden Door il titolo X-Division di Ali nel mirino di una vecchia conoscenza

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’edizione del 28 maggio di NXT è stata ricca di sorprese per i fan, con il debutto di Ethan Page e la scioccante apparizione della TNA Knockouts World Champion Jordynne Grace, addirittura prossima sfidante di Roxanne Perez per ilfemminile NXT a Battleground. Ma pare che il possibile valzer di cinture non sia finito qui. Nuove affascinanti sfide Dopo il debutto di Jordynne Grace a NXT, Cedric Alexander ha commentato su Twitter lo storico momento, lanciando poi una sfida ad un suo vecchio rivale: So does this mean I can finally challenge for the #Xtitle @MustafaAli X PRIME Alexander (@CedricAlexander) May 29, 2024 “Quindi questo significa che posso finalmente sfidare Mustafa Ali per ilX-” La risposta di Ali non si è fatta attendere: i had a shot at your cruiserweight title.