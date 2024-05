WWE | Jordynne Grace scalda i motori debutto a NXT settimana prossima in attesa di Battleground

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo lo scioccantea NXT di ieri notte,debutterà sul ring dello show giallonero, in preparazione alla sfida titolata diquando tenterà l’assalto all’NXT Women’s Title detenuto da Roxanne Perez. La TNA Knockouts Champion se la vedrà, tra sei giorni, con Stevie Turner, dopo un segmento backstage con protagoniste le due lottatrici e la General Manager di NXT Ava andato in onda ieri notte. Un vero e proprio incontro di esibizione per la campionessa TNA, mentre la Turner avrà un match titolato nel caso riesca a sconfiggere. Confermati, inoltre, altri due incontri per il prossimo episodio dello show giallonero: Thea Hail se la vedrà con Jazmyn Nyx mentre sarà in palio l’Heritage Cup detenuta da Tony D’Angelo, che difenderà il trofeo dall’assalto di Damon Kemp.