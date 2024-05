Fonte : zonawrestling di 29 mag 2024

Il backstage di NXT sembra essere entusiasta del debutto del canadese, perciò vedremo se l’atleta riuscirà ad imporsi anche a Stamford/Orlando. . Lo stesso wrestler, però, aveva dichiarato ad alcuni addetti ai lavori che aveva intenzione di diventare un free agent nella primavera inoltrata: inoltre, l’intenzione del canadese era quella di non far trapelare la notizia del suo addio alla AEW prima di apparire in una federazione diversa (non necessariamente la WWE).

WWE | Emergono ulteriori curiosità sull’arrivo di Ethan Page a NXT