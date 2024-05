WWE | Ecco i dettagli sull’arrivo di Ethan Page ad NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nella puntata di NXT di questa notte ha fatto il suo debutto ufficiale nella Compagnia. L’atleta conosciuto col soprannome di “All Ego” è stato sotto contratto con la rivale AEW dal 2021 al 2024, esibendosi anche in ROH, facendosi notare al grande pubblico per i suoi trascorsi anche in TNA dove, formando il tag team The North in coppia con Josh Alexander, ha anche conquistato i titoli di coppia della federazione. Secondo quanto riportato da Fightful Select, lo staff della WWE e parte dell’intero roster hanno accolto il nuovo arrivo con entusiasmo, diffondendo anche la notizia che il suo contratto sarebbe stato firmato solo negli scorsi giorni. Si è giunti ad un accordo consensuale dopo che per settimane la situazione al PC fosse “coperta da una nube di oscurità” (con tutto ciò che questa asserzione voglia significare).