WWE | Axiom & Nathan Frazer sfidano i Good Brothers Tag-Team Titles Match ufficiale per NXT Battleground

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Karl Anderson; Luke Gallows ottengono una chance titolata. Dopo la loro vittoria di ieri notte, a NXT, contro Edris Enofe; Malik Blade,(gli attuali NXT Tag-Champions) sono arrivati velocemente sul ring e hanno assalito gli ex partner di AJ Styles, scacciandoli molto agevolmente dal quadrato. I due campioni hanno poi affermato di voler sfidare il duo durante il prossimo premium live event dello show giallonero, ovvero, rendendo di fattol’incontro che avrà, ovviamente, in palio gli allori di coppia di categoria. Si tratta del quinto incontro annunciato per l’evento, ricapitolati qui di seguito: WWE NXT Women’s North American Championship Ladder: Sol Ruca vs.