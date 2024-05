Vuelle, trattativa aperta con Sacripanti. Il coach sarebbe il preferito dalla società

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laci sta provando seriamente a riportare in riva all’Adriatico Pino. Ieri le due parti si sono parlate per vedere se ci sono i presupposti per riallacciare un filo interrotto nel 2009 dopo due buone stagioni, le prime vissute dall’allora Scavolini-Spar dopo il ritorno nella massima serie passando attraverso l’inferno della serie B (vinta nel 2006) ed il successivo purgatorio dell’A2 (vinta l’anno dopo). Pino arrivò nell’estate del 2007 e lasciò lacon un record di 32-37 complessivo nelle due annate, di cui l’ultima sicuramente la migliore. Molta acqua è passata sotto i ponti da allora, ilbrianzolo era alla sua prima volta lontano da Cantù e aveva solo 37 anni, oggi ne ha 54 ed ha maturato molte esperienze in tante altre piazze, specialmente al sud in ambienti caldi come Caserta (4 stagioni), Avellino (tre annate) e Napoli (anche qui per tre anni), che nel 2021 ha riportato in A1, oltre a regalarle la Coppa Italia di categoria, salvo venire esonerato la stagione seguente.