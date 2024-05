Votare paga poco Idee per regolamentare il voto di scambio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’8 e il 9 giugno si vota in Italia per le elezioni europee, e c’è preoccupazione per ildi. Sempre più indagini infatti hanno portato alla luce quanto abbia pesato, anche negli ultimi appuntamenti elettorali, l’antica consuetudine di comprare i voti dei cittadini – abbastanza da aggiudicarsi un seggio, che sia in Parlamento o al comune o in Regione; e adesso anche a Bruxelles. La pratica deldiè talmente diffusa che le elezioni sono entrate nel paniere Istat. Se c’è offerta è perché c’è domanda, dunque mercato. Ma ogni mercato che si rispetti ha bisogno di regole condivise: d’accordo lo spirito imprenditoriale e il libero, ma com’è possibile (inchieste alla mano) che in Puglia uncosti 50 euro – 25 subito e gli altri 25 al saldo – mentre in Sicilia (fonte Saviano) il prezzo scenda fino a 80 centesimi? E’ una vergogna: gli elettori sono tutti uguali! In Campania il prezzo delpersino oscilla, fra i 20 e i 50 euro; e non è dato sapere le ragioni di simile aleatorietà, peggio che in Borsa.