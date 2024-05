Fonte : feedpress.me di 29 mag 2024

. . . Voracissimi e "immortali", il caldo scatena i vermocane nei mari di Sicilia, Puglia e Calabria Sono voracissimi, coloratissimi e carnivori, non hanno nemici, se spezzati in due si rigenerano e hanno aculei urticanti: sono i vermocane, noti anche come vermi del fuoco, e negli ultimi due-tre anni le ondate di calore estive li hanno fatti moltiplicare enormemente nei mari di Sicilia, Puglia e Calabria.

