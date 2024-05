Volley | VNL donne Italia parte forte a Macao 3-0 alla Francia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Altro passo verso Parigi per le azzurre, che conquistano punti importanti per il ranking(CINA) - Inizia col piede giusto per le azzurre di Julio Velasco la seconda settimana di gare dellaball Nations League femminile, in programma a. Nella pool 3 Danesi e compagne hanno sconfitto .