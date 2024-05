Volley l’Italia surclassa la Francia | tornano Egonu Sylla e De Gennaro quarta vittoria in Nations League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024)ha travolto lacon un perentorio 3-0 (25-15; 25-14; 25-14) e ha così conquistato laconsecutiva nella2024 difemminile. Dopo i tre successi ottenuti ad Antalya un paio di settimane fa, le ragazze del CT Julio Velasco hanno incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura a Macao (Cina), rispettando il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine transalpina. Le azzurre hanno giganteggiato in lungo e in largo, chiudendo la partita in poco più di un’ora di gioco e con parziali decisamente nitidi. La nostra Nazionale occupa attualmente il terzo posto in classifica generale con quattro successi (nove punti) alle spalle delle imbattute Polonia (5-15) e Brasile (5-14), in piena corsa per la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale.