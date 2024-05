Volley i convocati dell’Italia per la Nations League in Canada | collegiale e partenza per Rio Giannelli capitano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana dimaschile, ha convocato quattordici atleti per la seconda tappa della, in programma a Ottawa () dal 6 al 9 giugno. Il tecnico pugliese ha chiamato in causa gli stessi atleti che settimana scorsa hanno vinto le prime quattro partite della competizione internazionale, battendo Germania, Iran, Giappone e Brasile a Rio de Janeiro. I quattordici azzurri si stanno trasferendo dal Brasile al Nordamerica, nel mezzo si disputeranno due amichevoli contro ila Montreal. L’Italia al momento guida la classifica generale die ha compiuto un primo passo verso l’ammissione alla Final Eight. Ricordiamo che al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dunque gli azzurri saranno chiamati a ottenere dei buoni risultati per meritarsi la partecipazione ai Giochi.