Volley femminile l’Italia vola al terzo posto in Nations League | la classifica e la lotta per la Final Eight

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024)si è issata alnelladella2024 di. Le azzurre hanno sconfitto la Francia con un secco 3-0 a Macao e hanno così infilato il quarto successo consecutivo nella prestigiosa competizione internazionale itinerante, riuscendo are a quota quatto affermazioni e 12 punti. Le ragazze del CT Julio Velasco si trovano alle spalle delle imbattute Polonia (cinque vittorie, 15 punti) e Brasile (cinque successi, 14 punti). Anna Danesi precedono la Cina e il Giappone, entrambe a quota 3 vittorie e 9 punti (ma Zhu Ting e compagne hanno disputato un incontro in meno, sono attese dall’Olanda). La nostra Nazionale è così in piena corsa per la qualificazione alla, riservata alle prime settete della fase preliminare e alla Thailandia che ospiterà gli atti conclusivi a Bangkok (se le asiatiche saranno tra le migliori sette allora verrà ripescata l’ottava in graduatoria).