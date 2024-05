Volley femminile l’Italia si avvicina alle Olimpiadi 2024 | allungo sul Canada nel ranking qualificazione a un passo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024)ha compiuto un ulteriormenteverso ladi Parigi. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno infatti sconfitto la Francia con un secco 3-0 a Macao, infilando la quarta vittoria consecutiva nella Nations League di(le tre precedenti erano state ottenute ad Antalya un paio di settimane fa) e riuscendo così a guadagnare 2,42 punti nelFIVB. Bisogna guardare con attenzione e insistenza la classifica internazionale, poiché al termine della fase preliminare della Nations League verranno assegnati gli ultimi cinque pass per i Giochi: uno è già in tasca del Kenya per ottemperare all’obbligo della rappresentanza continentale, gli altri quattro andranno nelle mani delle migliori compagini in graduatoria che non avevano fatto festa attraverso i preolimpici della scorsa estate.