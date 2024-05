Volley Bergamo altri due annunci | arrivano anche Mistretta e Bolzonetti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024). Alessandrae Alessiasono due nuove atlete del1991. Libero la prima, schiacciatrice la seconda. Andranno a dare nuova forma al gruppo guidato da coach Carlo Parisi. Alessandraapproderà ada Trento: classe 2002, cresciuta nel Settore Giovanile delrò Casal de Pazzi, ha fatto esperienza a Marsala, Montecchio e nella Futura Busto Arsizio: “Sono cresciuta con la palla in mano, ma volevo che la pallavolo fosse più di un gioco. E ora dico sì a, una società storica e solida che mi permette di rimanere in A1 e di lavorare con un allenatore che ha una importante esperienza. Tutto questo messo insieme mi ha fatto capire che è la strada giusta per me”. “Obiettivo di quest’anno? Crescere e migliorarmi nel mio modo di stare in campo e nelle mie prestazioni e naturalmente ritagliarmi il mio spazio in campo.