Voci di Gaza – Dentro le tende la temperatura è insopportabile il mare è l’unica fonte di acqua L’allarme di 20 ong | Siamo sull’orlo del collasso

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Con l’arrivo dell’estate le condizioni di vitale, dove sono sfollate centinaia di migliaia di palestinesi della Striscia di, stanno diventando insopportabili. “In spiaggia dove sono state montate lelesuperano i 30 gradi, Esono ancora più alte” spiega Meera Falyouna, Meal assistant per Oxfam che si trova a. Anche lei è stata costretta a spostarsi sette volte. “Le persone non hanno accesso all’, nemmeno quella da bere. Ilè diventatadi”. Intanto 20 organizzazioni umanitarie tra cui Oxfam, Save the Children, Medici Senza Frontiere hanno lanciato: la risposta umanitaria adel. “Tra il 7 e il 27 maggio, secondo i dati delle Nazioni Unite, solo mille camion sono arrivati, un numero del tutto insufficiente a soccorrere oltre 2,2 milioni di persone allo stremo”.