VNL femminile 2024 l’Italia al completo vince e convince | Francia battuta 3-0

(Di mercoledì 29 maggio 2024)fa quel che doveva fare senza sbavature e indecisioni. A Macao, nella prima gara della seconda settimana di gare della Volleyball Nations League, le azzurre di Julio Velasco superano 3-0 (25-15, 25-14, 25-14) lae incamerano 2,42 punti del ranking mondiale in chiave qualificazione olimpica. Risposte incoraggianti da parte delle azzurre, che non fanno mai sfondare il muro dei 15 punti alle transalpine grazie ad un’ottima correlazione muro-difesa e ad un gioco fluido e concreto. “Bellissimo tornare in nazionale, partire fortissime dall’inizio è il nostro piano in ogni partita”, le parole a caldo della rientrante Paola Egonu che si prende subito la scena come miglior realizzatrice di giornata con i suoi 13 punti. È lei a siglare il primo punto azzurro col pallonetto e l’equilibrio del primo set dura fino al 13-9.