Vis, Menga è già attivo. Sarà un girone da serie B

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Venerdì conferenza stampa di fine stagione da parte del presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco. Nel frattempo il direttore sportivo Micheledi concerto con l’allenatore Roberto Stellone è vigile sul mercato. Per conoscere i tre raggruppamenti dellaC, che saranno composti ognuno da 20 squadre, bisognerà attendere la fine dei playoff, ma stando a quanto hanno espresso le classifiche ilB, quello che ha ospitato la Vis Pesaro, non dovrebbe subire stravolgimenti e l’ipotesi più gettonata è che per la stagione 2024-25 lo schieramento vedrà al via le seguenti squadre: Ancona, Ascoli, Arezzo, Carrarese, Carpi, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.