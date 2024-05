Virtus Il match-point passa dalla difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laquesta sera (ore 20.45 diretta Dmax) al PalaTaliercio ha la possibilità di chiudere il conto con Venezia e di strappare il biglietto per la serie finale. Nonostante le prime due gare siano state molto combattute la formazione allenata da coach Luca Banchi ha sempre trovato il modo di rimediare ai propri blackout e di mettere il colpo del ko. Sulla panchina dei lagunari sarà regolarmente presente Neven Spahija con il club che ha deciso di commutare in sanzione il provvedimento di squalifica per un turno che il giudice sportivo aveva comminato al tecnico croato punendo le sue proteste al termine di gara due, quando aveva fortemente criticato l’arbitro Giacomo Dori. Come sempre accade durante i playoff il metro arbitrale finisce sotto la lente di ingrandimento visto l’impatto che le fischiate hanno sull’esito delle partite, anche se fino a qui il vero tallone d’Achille della Reyer, che si porta dietro dall’inizio della regular season, è quello di avere un sistema di gioco che si affida molto al tiro da tre punti e alle singole individualità.