Violenza sessuale nel Ragusano, fermato un sedicenne

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI - Insegue una donna per le vie di Comiso per violentarla: la polizia di Stato sottopone a fermo di indiziato di delitto un minorenne di nazionalità tunisina per. Sono stati gli agenti della Squadra mobile di Ragusa e quelli del commissariato di Comiso a eseguire il provvedimento a carico delin atto affidato a una comunità per minori stranieri non accompagnati di Comiso, in quanto gravemente indiziato del reato dinei confronti di una donna di 33 anni. La vittima, inseguita e bloccata, è stata costretta a subire atti sessuali, in particolare baci sulla bocca e palpeggiamenti. Solo le sue urla disperate hanno evitato il peggio, attirando i passanti e provocando la fuga del minore. Secondo quanto ricostruito, l'adolescente, dopo aver notato la donna nella villa comunale di Comiso, in viale della Resistenza, ha iniziato a seguirla indirizzandole insistenti avances sessuali; la donna, percepito il pericolo, ha cercato di allontanarlo, aumentando il passo.