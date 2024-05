Fonte : ilfattoquotidiano di 29 mag 2024

. La 33enne ha quindi presentato denuncia alla Polizia che ha subito avviato le indagini. Grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella villa e nelle via adiacenti, oltre alle dichiarazioni di testimoni, le forze dell’ordine sono riuscite risalire al 16enne che, nel frattempo, si era anche cambiato i vestiti in modo da non farsi riconoscere.

Violenza sessuale in una villa comunale in provincia di Ragusa | fermato un ragazzo di 16 anni