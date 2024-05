Fonte : anticipazionitv di 29 mag 2024

Lieto fine che più di così non si può, dal punto di vista amoroso! Persino Tamara si dichiarerà a Raffaele! E Maryam come la prenderà? Francesco rischia di morire, ma riconquista Viola Viola e Francesco di @violacomeilmare2 (Foto da Facebook)Demir riuscirà a risolvere il mistero che abbiamo detto sopra e che non potrebbe riguardarlo più da vicino? Forse, ma non subito, perché qualcuno…attenterà alla vita del giovane proprio "sul più bello"! La persona che gli sparerà (perché succederà questo), sarà la stessa che voleva uccidere sua madre Sonia? Saprà qualcosa di Pietro Martino (appunto il padre biologico di Francesco) e della sua famiglia? Ci saranno momenti ad altissimo pathos, perché Viola, già in ospedale per papà Leonardo, vedrà arrivare l'amato e non sulle sue gambe.

Viola come il Mare 2 anticipazioni 6 giugno | lieto fine per Viola e Francesco?