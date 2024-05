Vincenzo Novari | sul figlio di La Russa decisi io nessun tipo di pressione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Milano -Ha negato le accuse di corruzione e turbativa, spiegando di non aver mai preso soldi o altre utilità, né di aver accettato promesse di denaro, per assegnare gli appalti per i servizi digitali,, l'ex ad di Fondazione Milano-Cortina 2026, interrogato per oltre 9 ore dai pm Milano. L'interrogatorio in Procura a Milano è terminato poco prima di mezzanotte.ha anche respinto l'accusa di aver pilotato gli affidamenti. L'interrogatorio ha anche affrontato il capitolo delle assunzioni nella Fondazione. Nel corso dell'interrogatorio, andato avanti fino a tarda notte, davanti ai pm di Milano Francesco Cajani e Alessandro Gobbis, da quanto si è saputo, a, difeso dai legali Nerio Diodà e Elena Vedani, è stato infatti chiesto conto, in particolare, di una dozzina di nomi di assunti.