Vincent deve morire recensione | l’odio diventa virale in questo bell’esordio francese

La nostra recensione di La Nuit se Traîne, thriller con sfumature horror d'esordio del regista Stéphan Castang nominato ai premi César: Karim Leklou è il protagonista di un'opera prima tesissima e nera tra Romero e Carpenter, in cui l'umanità è sull'orlo del baratro Il titolo è già tutto un programma: La Nuit se Traîne. Già passato alla Semaine de la Critique cannense nel 2023, l'esordio del franco-belga Stéphan Castang è di quelli destinati a non essere ignorati per la potenza del concept e dello sguardo con cui viene messo in scena, tra film apocalittico, commedia nera e una spruzzata di thriller horror paranoico che non guasta mai. Karim Leklou è il protagonista di questa storia folle e contemporanea che parla di manipolazione collettiva, paranoia sociale, pregiudizio e cultura della violenza e che riesce, pur con qualche limite, a fornire uno spaccato umano e antropologico tutt'altro che scontato.