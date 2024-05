Fonte : teleclubitalia di 29 mag 2024

È accaduto nel pomeriggio di ieri in via Roma a Villa Literno, nel casertano. […] L'articolo Villa Literno, sorprendono ladro nella propria auto: proprietari bloccano e fanno arrestare 22enne sembra essere il primo su Teleclubitalia. to i carabinieri. È accaduto nel pomeriggio di ieri in via Roma a Villa.

Villa Literno sorprendono ladro nella propria auto | proprietari bloccano e fanno arrestare 22enne